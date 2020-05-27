記憶體大廠華邦電(2344)奪下去年NOR Flash全球最大供應商王位，今日盤中噴量攻上山頭，帶動宇瞻(8271)、威剛(3260)、廣穎(4973)等DRAM相關個股跟漲，而老大哥南亞科(2408)因面臨季線及60關反壓，被牽制於平盤狹幅整理。

華邦電奪下去年NOR Flash全球最大供應商龍頭寶座。研調WebFeet Research最新市場資料顯示，華邦電去年NOR Flash記憶體營收規模全球市占率達22.8％，快閃記憶體總出貨量逾30億顆，拿下全球NOR Flash記憶體全系列產品出貨量的27.3％。

華邦電首季營收115.49億元，毛利率季增至24.1％，營業利益0.32億元，本業已開始獲利，第二季以來受惠於DRAM、NOR/NAND Flash合約價同步上漲，4月合併營收月增5％、年增11.4％，法人看好華邦電第二季可望由虧轉盈。籌碼面，統計5月以來，外資累計賣超56643張、投信買超16張、自營商賣超1521張，合計三大法人賣超58935張，整體仍偏空操作。股價方面，華邦電股價於3月23日收於9.96元、跌破面額，隨後開始緩步爬升，2個多月來，最高價為4月30日的14元，今日受惠昨外資轉買超10,517張，多頭奮起，股價於11:30左右觸及漲停14.3元，成交量同步暴衝逾11萬張，拿下今日台股人氣亞軍。

另關於美國對華為禁令影響，研調TrendForce認為，考量禁令仍有緩衝期，加上華為已預先拉高零組件庫存，禁令對華為終端出貨造成具體衝擊的時間點，最快會落在2020年第四季以後。TrendForce日前已全面下修2020年DRAM與NAND Flash均價的預估，但預估DRAM可漲到第三季。

(時報資訊)