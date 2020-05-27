《華爾街日報》報導，亞馬遜公司擬收購自動駕駛技術新創公司Zoox Inc，雙方已經進入深入協商，這項交易將拓展亞馬遜這家電商巨頭在自動車技術領域的觸角。

報導指出，消息人士透露這項交易對Zoox的估值，將低於該公司2018年籌資時達到的32億美元身價。由於雙方可能還需數周時間才能達成協議，在此之前協商仍有可能破局。

亞馬遜近年來開始擴大在自動車的投資布局，去年初也參與了自動駕駛新創公司Aurora Innovation規模達5.3億美元的籌資案。

(時報資訊)