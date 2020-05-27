《國際產業》擴大自動車布局 傳亞馬遜擬收購新創公司Zoox 12:002020/05/27 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《華爾街日報》報導，亞馬遜公司擬收購自動駕駛技術新創公司Zoox Inc，雙方已經進入深入協商，這項交易將拓展亞馬遜這家電商巨頭在自動車技術領域的觸角。 報導指出，消息人士透露這項交易對Zoox的估值，將低於該公司2018年籌資時達到的32億美元身價。由於雙方可能還需數周時間才能達成協議，在此之前協商仍有可能破局。 亞馬遜近年來開始擴大在自動車的投資布局，去年初也參與了自動駕駛新創公司Aurora Innovation規模達5.3億美元的籌資案。 (時報資訊) #自動車 #亞馬遜 #新創公司 #Zoox #收購 也許您會感興趣 推薦閱讀 騰訊砸70億日圓入股Marvelous 成最大股東 18:262020/05/25 財經 力拚「動物森友會」 騰訊入股Marvelous 成最大股東 04:102020/05/26 全球財經 財經熱門新聞 人民幣屠殺慘劇重演！ 日媒驚揭北京對美警訊 - 財經 興櫃股王498元轉上櫃 昇佳 抽中現賺21.8萬 - 財經要聞 - 工商時報 台積電、三星不能沒有它！日企股價一年半暴漲逾500％ - 財經 一買就賠！台積電遭老美綁架 散戶押3張要賣？ - 財經 台積電掉單！三星竟不撿槍 背後藏驚人陰謀 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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