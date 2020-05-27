大陸13屆全國人大三次會議將在28日閉幕，包含「港版國安法」也將進行表決，美國總統川普警告，若大陸要全面接管香港，將取消香港金融中心的地位。

據《美國之音》報導，川普表示，如果香港被中國「接管」，將很難維持金融中心的地位。大陸政府目前正準備通過「港版國安法」。

在星期二(5月26日)的白宮記者會上，白宮發言人凱莉麥肯奈尼（Kayleigh McEnany）被問到，北京正在發出要施壓香港的訊​號，在改變有關香港特殊地位的問題上，川普政府將要對北京做出什麼樣的回應？

麥肯奈尼說，相關問題已向川普總統進行討論，他本人表示，他對北京的做法不滿，如果他們執意接管，很難看出香港能如何繼續保持金融樞紐地位。

另外，據《彭博社》引2名消息人士說法，川普政府思考的制裁手段中，除了因香港國際金融中心地位的消失，而取消對港特殊待遇，也可能會將凍結大陸官員及企業的在美資產，並禁止中共官員訪美等。

不過該消息人士也稱，目前制裁手段仍在考慮中，沒有明確的決定。

(中時 )