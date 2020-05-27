日前台中市中區中華路夜市遭縱火，65歲羅姓男子及其孫三人受困，幸消防員到場及時救出，羅男因吸入性嗆傷被緊急送衛福部台中醫院救治，經急診檢查評估血液一氧化碳濃度過高，安排住院觀察並輔助高壓氧治療後，狀況穩定於26日順利出院。

台中醫院高壓氧中心主任黃敏旭說，羅男到院後，因接觸到濃煙，有吸入性嗆傷，鼻腔有被燒焦現象，經抽血檢查後發現，羅男血液中一氧化碳濃度過高，有後續呼吸系統及腦部損傷風險，需輔助高壓氧治療來清除這些與組織相結合的一氧化碳以防止腦部損傷後遺症。

黃敏旭進一步說明，一氧化碳的濃度和暴露時間的長短都與中毒的嚴重程度有關係。病人若長期暴露在低濃度的一氧化碳下，會產生頭痛、噁心、嘔吐和其他不明顯的症狀;若暴露在極高濃度下，幾秒鐘就會因窒息而昏迷，高壓氧治療除了可以加速一氧化碳的排除避免組織缺氧外， 也能清除與組織相結合的一氧化碳減少延遲發生的神經後遺症，還有高氧分壓的血管收縮效應，也能有效的治療經常合併發生的腦水腫。.

(中時 )