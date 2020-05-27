天氣風險管理開發公司今(27)日於社創中心舉辦「深耕台灣、共創多贏！雲林離岸風力發電廠鳥類調查合作」記者會，對外發佈wpd達德能源集團與天氣風險管理開發公司(WeatherRisk)簽署雲林離岸風力發電廠營運期間鳥類調查統包契約，總金額近7000萬台幣，並整合日本氣象協會多年環境監測技術，現場也有多位產官學代表參加。

雲林離岸風力發電廠為亞太區目前最大規模的單一離岸風場，總興建金額高達新台幣940億元，總裝置容量為640MW，開發商wpd達德能源集團對風場周邊生態相當重視，於今年3月正式委託天氣風險管理開發公司(WeatherRisk)負責離岸風場長期且連續之鳥類調查工作，以了解風場營運與周邊鳥類生態之關係。

天氣風險公司總經理彭啟明表示，這次是亞洲最大的離岸風電生態監測，而台灣在過去沒有詳細鳥類遷徙的資料，這次運用的技術包含使用AI判別鳥種和遷徙路線，因此具有指標性意義，也讓他國工作參考。

彭啟明指出，台灣位於東北季風和西南季風的交界處，大規模的候鳥遷徙都要來台灣，此次於雲林離岸風場進行鳥類調查的技術，是與日本氣象協會(JWA)進行技術合作，在綠能發展的同時也對環境潛在影響有更多了解。

日本氣象協會理事長長田太（Futoshi Osada）於錄影中致詞談到，日本氣象協會(Japan Weather Association, JWA)在日本風力發電產業發展初期即開始多元佈局市場，並在風電環評業務獲得日本國內最高的市占率，其獨家開發之監測技術已在日本國內取得實績，將開發AI技術提高監測精確度，很高興這次參與雲林離岸風力發電廠的鳥類監測工作。

本案是台灣離岸風電產業發展以來，首次由台灣及日本技術團隊合作取得鳥類調查統包工程，近7000萬台幣之簽約金額更彰顯wpd達德能源集團對風場鳥類調查之重視，是首次綠能方面台、日、德的珍貴合作。

(中時 )