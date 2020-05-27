想要捕捉能力強大的傳說寶可夢嗎？知名手遊《Pokémon GO》宣布，今(27)日起來自合眾地區的傳說寶可夢：萊希拉姆、捷克羅姆和酋雷姆即將降臨傳說團體戰！訓練家們可以把握時間來參加，妥善運用遠距團體戰入場券，跟其他訓練家一起將這三隻傳說寶可夢捕獲！

《Pokémon GO》官方部落格宣布台灣時間2020年5月27日（星期三）清晨～2020年6月16日（星期二）止，來自『ポケットモンスター ブラック・ホワイト（寶可夢 黑·白）』合眾地區的萊希拉姆、捷克羅姆和酋雷姆即將降臨傳說團體戰！其中，萊希拉姆將於傳說團體戰中率先登場。在台灣時間5月27日（星期三）18:00～19:00、台灣時間6月3日（星期三）18:00～19:00，以及台灣時間6月10日（星期三）18:00～19:00，萊希拉姆團體戰的出現機率將會提高。

萊希拉姆、捷克羅姆和酋雷姆即將降臨《Pokémon GO》傳說團體戰

目前仍在防疫期間，為了讓訓練家們能夠在維持防疫社交距離之餘，也能安心玩《Pokémon GO》，官方先前推出了遠距團體戰入場券，訊練家等級為5以上的訓練家皆能使用。遠距團體戰入場券價值是100寶可幣，訓練家可以在 App 中的商店中購買，包包中最多只能存放 3 張，讓你在有需要的時候，即時趕不到現場，也能即刻參與萊希拉姆、捷克羅姆和酋雷姆的傳說團體戰！

(科技)