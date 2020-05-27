立法院財政委員會今天審查國立大學校務基金執行狀況，台大校長管中閔表示，他們每年從校務基金中提出10多億元進行投資，目前有約8％放在高汙染、高碳排產業，預計在年底時，將完全從高汙染、高碳排行業撤資。

民進黨立委高嘉瑜質詢指出，管中閔在參與台大校長遴選時，曾經提出校務基金應該減少投資高汙染、高碳排產業，現在到底做得怎麼樣？

管中閔說，台大校務基金每年有10多億元進行投資，每年平均獲利6％到8％。在他1年前上任時，校務基金投資高汙染、高碳排產業的比例是24％，但現在已經降到8％，預計年底前完全撤資。

高嘉瑜質詢教育部次長劉孟奇，今年有沒有大學申請調漲學雜費？劉孟奇回答，大學若要調整學雜費，必須在6月10日前提出申請，而因應疫情，教育部將嚴格審查今年的調漲案，以減輕學生負擔。但到目前為止，沒有任何一所學校提出申請，而中山大學還擬降3％學雜費。

中山大學校長鄭英耀表示，他們是國立大學，跟政府是一體的，這波疫情對許多產業造成重大衝擊，因此為了照顧學生，決定今年調降學雜費3％，預計短收1600多萬元，不至於影響學校運作。

高嘉瑜問管中閔，中山大學都要調降學雜費了，台大身為國內大學龍頭，是不是應該也降學雜費，以帶起示範作用，讓廣大的青年學子，減輕他們今年繳學雜費的負擔。

管中閔說，今年台大要不要調漲學雜費，學校沒有討論過，也就是不會漲學雜費。至於是否調降，因為到6月10日的申請日還有一段時間，他可以將立委的意見帶回學校討論，看要怎麼處理。

(中時 )