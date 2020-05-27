市議員徐瑄灃27日在教育文化業務質詢時，詢問108年教育局審議台中市感恩關懷協會繼續委託辦理潭雅神社區大學時，是否知情該協會違反「內政部輔導社會團體往生互助事項處理原則」，在潭子地區違規從事往生互助業務長達6年，卻可接受教育局委辦社區大學，讓求償求助無門的民眾憤慨不平，質疑市府護航未依法行政。

徐瑄灃質疑有這樣紀錄的公益社團法人是否適宜接受委託辦理社區大學，如何亡羊補牢，改進稽核審議，要求教育局應該立即著手改進。

徐瑄灃對神岡國中即將在8月改制為高工，關心神岡高工目前籌備進度，詢問教育局對師資聘任、新建校舍工程進度以及教學設備硬軟體採購，是否能依計畫如期如質開學。神岡高工最新資訊無處查詢，認為在宣傳神岡高工上，教育局資訊有誤，宣傳不實，新聞報導所謂未來神岡高工學生有機會至F1學校實習。

徐瑄灃指出，F 1 School U.K.不是F1賽車學校，正確的是F1 in Schools U.K.國際競賽，希望教育局與神岡高工要盡快修正，並且要加強宣傳，讓學校改制爭取優秀新生入學，才能前往參加國際F1學校科技工數競賽。

徐瑄灃希望運動局實事求是，說到做到。既然曾經在媒體批露，潭子簡易棒壘球場能年底發包，明年7月完工。就不要辜負潭子許多棒壘球運動愛好民眾，都在期待完工。

徐瑄灃強調，潭子國民暨兒童運動中心預計年底完工，為讓完工後的運動中心符合民眾需求，建議請潭子各單項體育會及身障社團提供建議給運動中心內部設施設計規畫人員，讓潭子運動中心合乎民眾需求，成為安全便利的運動中心。

(中時 )