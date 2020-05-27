台股中最具有政策及疫苗指標股國光生（4142），以及生產口罩不織布的代表股康那香（9919），今（27）日雙雙量縮亮燈跌停，引發市場對生技防疫股恐慌，防疫概念股族群的易威（1799）也跌停；興櫃的普生（4117）至近午盤時，股價更重挫28％，以及瑩碩生技（6677）及敏成（4431）等，都大跌超過一成。

隨著疫情趨於緩和，各國陸續解封，疫苗研發也傳出正向訊息，台灣口罩也開始可以外銷，但在疫情漸漸好轉下，相關生技防疫概念股股價大漲一波後，今天除了少數落後股續漲外，幾乎全面大跌，雃博、合世、亞諾法、中生化、寶齡富錦、矽統、盛弘、懷特、申豐等，至午盤都大跌5～8％以上。

生技股近來引發散戶投資熱潮，投資專家表示，「人多的地方不四去」，生技防疫股近來已炒過頭了，尤其是散戶大舉進場，形成籌碼的不安定，因而只要有風吹草動，股價就很容易崩跌，上市生技股今天重跌2％以上。

就個股來看，以康那香及國光生來說，到午盤成交量各只有不到4,000張及6,000多張，各是昨日成交55,910張及38,369張的十分之一不到及六分之一不到。尤其，國光生於5月8日當天，成交量一度爆增至20萬張以上，可見籌碼之凌亂。

(工商 )