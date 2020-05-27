時力立委邱顯智昨晚深夜於臉書發文，針對內政部「囤房稅」聲明重砲回擊表示，內政部(其實就是內政部次長花敬群)指稱「財稅數據顯示，多屋者囤房現象不明顯」，但事實根本問題重重。花敬群刻意把「營利事業或機關團體所有」持有的房屋略去，只談「個人所有」，究竟是忘記了建商才是囤房主要來源，還是害怕想起來？

內政部昨日發出的新聞稿指稱「依據財政部107年「房屋稅籍所有人歸戶統計」推估，持有一間房子的人共擁有約800萬間房子，占總數的75.67％；持有四間以上房子的多屋者共擁有約47.7萬間房子，僅占房屋總數的4.52％。國內房屋所有權分布狀況尚屬均衡，並無明顯分配不均的囤房現象。」

邱顯智指出，持有四間房子以上的多屋者，共擁有全體房屋數的4.52％。這個數字為什麼是「尚屬均衡，並無分配不均」？沒有跨國、跨區域比較，花敬群憑什麼得出「尚屬均衡」的結論？

邱顯智說，財政部的「房屋稅籍所有人歸戶統計」，除了「個人所有」，也統計「營利事業或機關團體所有」。如果把營利事業或機關團體所有的加進來，又會多出20萬間房子，被四戶以上的持有者擁有，4.52％至少要變成6.52％，這樣還是「尚屬均衡」嗎？

邱顯智質疑，內政部發的新聞稿內容問題百出。這是以「適切的資料和分析為基礎」的理性對話？如果分配尚屬均衡，囤房不明顯，為什麼花次長這麼害怕囤房稅？

邱顯智表示，這篇新聞稿充滿臆測，推論混亂。已向內政部要求提供跨年度資料，而花敬群是講真話還是幹話，會再慢慢來「討論」。

(中時 )