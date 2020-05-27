連續44天未出現本土確診病例，衛福部長陳時中當起「最強業配王」，到各地推銷特產，北市副市長黃珊珊27日效法陳，推銷勞動局長期輔導補助的「庇護工場」，所產出的用品，希望企業能支持身障者、喜憨兒就業，並稱陳時中若願到台北行銷，當然歡迎。

黃珊珊笑說，她沒辦法做業配，但庇護工場都自給自足，受到疫情影響，商家和庇護工廠都雪上加霜，沒有和誰拚場、比較的意思，都希望幫忙促銷，像她家過有人生日，一定訂喜憨兒做的蛋糕，或去陽光洗車店，這都變成生活中的習慣，雖沒時間常捐錢，但能幫他們買就幫，他們要的是尊重、不是補助。

黃說，喜憨兒希望憑一己之力來賺到錢，並非長期拿補助，需要的是工作上的快樂與尊嚴，這對他們幫助更大，同樣是買蛋糕，她去庇護工廠買就特別快樂，市府還有2台行動專車，蛋糕可客製化、配合寫上公司logo，幫助身障朋友。

她也說，中南部比較需要陳時中，且陳長期在北市，北市的觀光景點，國人都很清楚，若陳要來北市行銷，當然歡迎，北市受到國際觀光客減少的影響大，中南部則是受國民旅遊減少影響大。

勞動局表示，北市有43家庇護工場，數量居全國之冠，提供近600個工作機會給無法到一般就業市場工作的身心障礙者，此次疫情衝擊本就經營不易的庇護工場，如西點烘焙業、零售服務業的喜憨兒庇護工場、糕菲庇護工場、愛不囉嗦庇護工場等，銷售是直線下滑，沒喜餅禮盒、也沒婚禮小物的訂單。

庇護洗車中心及加油站的營業額也都驟減，如地熱谷庇護工場，只剩下員工顧店，部分醫院設立的庇護工場，如聯合醫院、榮總、馬偕醫院等，更因防疫的出入管制，消費人數銳減。勞動局統計，1至3月的營業額與去年同期相較，整體下降892萬餘元，其中有13家庇護工場營業額下降幅度達到20％以上，身障員工擔憂會倒店。

勞動局呼籲，希望企業能支持身障者就業，在零確診的樂觀發展下，一起衝一波庇護工場買氣，北市12個行政區都有庇護工場，包括加油、洗車、洗衣、便利商店零售、蛋捲、手工香皂、養生饅頭、咖啡、西點麵包，應有盡有，今年更有2部行銷專車上路，希望各企業動邀約展售，將商品帶入企業，鼓勵員工團購，或由企業購買贈送顧客或做員工福利。

(中時 )