崇文國小前人行道未彩繪前的牆面及變電箱外觀。（台電嘉義區處提供）

嘉義市崇文國小把阿里山小火車「開進」垂楊路了！崇文國小師生與台電嘉義區處合作，彩繪垂楊路及成仁街口北面人行道的台電變電箱，利用變電箱的形狀設計紅色火車廂，還有小朋友搭火車的舒適模樣，搶眼又有在地文化。

台電嘉義區處表示，崇文國小為建立社區意象，美化市容，今年2月間表達希望由學校師生彩繪垂楊路與成仁街口北面人行道上的變電箱，台電同意配合，由崇文國小美術老師楊淑雅帶美術班學生彩繪，台電人員負責維護安全。

台電嘉義區處表示，台電變電箱皆為統一的顏色，崇文國小師生彩繪變電箱是嘉義市區變電箱美化的第一個案例，崇文國小設計數種圖案，經師生票選後決定彩繪阿里山小火車，圖案很亮麗，又融合社區特色。

台電嘉義區處表示，樂見外界團體自籌經費設計彩繪或以認養方式申請變電箱美化，目前民生國中也接洽有意彩繪學校附近變電箱，台電會預先檢測設備，師生彩繪期間全程派員安全監護，讓變電箱美化促成台電、學校師生及社區三贏。

(中時 )