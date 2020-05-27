友訊(2332)經營權風暴越演越烈，友訊昨(27)日晚間發出逾5000字公告，直接開嗆證交所，主要是針對日前證交所因友訊將股東會延至6月29日，並要求限期改正，友訊竟發重訊大力回擊證交所，直批證交所是「雙重標準」!市場派方面，今也將針對董事會更改股東常會乙事，有股東已委律師，將前往台北地檢署提出刑事背信告訴，雙方持續交火。

友訊25日董事會決議將更改股東常會召開日期至6月29日，藉此反制市場派，企圖將原先已經啟動布局的委託書大戰「打回原點」，證交所當天也針對友訊公告其董事會通過變更其109年股東常會召開日期為6月29日，考量距原公告之股東常會日期僅21日，且變更後日期之已無法符合公司法相關規定，且亦未能充分說明如何確保股東參與股東常會之權利對友訊處以30萬元罰款，並限期改善。

在友訊長達逾5000字的重訊公告中，除持續咬定其將股東會日期延到6月29日，並未損害到股東權益，更指出，對比兩位獨立董事擬召開的股東臨時會，證交所開放系統系統供讓其自行上傳，召集股東臨時會，「為何證交所雙重標準」，友訊如此直嗆證交所雙重標準，幾乎可以說是有史以來上市櫃公司罕見，將砲火直接瞄準證交所。

整起事件起源於友訊獨立董事馮忠鵬、鍾祥鳳在4月初時召集友訊今年第一次股東臨時會公告，欲解任第11屆董事高聚投資的董事職務，而高聚法人代表人正是創辦人高次軒遺孀胡雪，惟友訊也在5月5日董事會中通過，胡雪從高聚投資轉為前勁投資的法人代表，並解任獨立董事馮忠鵬、鍾祥鳳，藉此以反制臨時股東會，只是兩位獨董針對解任理由涉及不實指控誹謗，也提出假處分。

現階段市場派召集的臨時股東會將如期在6月1日舉辦，主軸還是擬解任胡雪一職，盼經營回歸「專業」，至於友訊的例行股東會，原定6月15日，但日前友訊頂事會將股東會延至6月29日，但遭證交所限期改善、並開罰，所以究竟友訊的例行股東會會在15日、29日，甚至其他日期召開，目前仍未有100%明確定論，友訊有為此槓上證交所。

另外，市場派今也持續有反制動作，預計針對友訊董事會做出更改股東常會乙事，股東已委託楊舜麟律師，今下午將前往台北地檢署對當天出席的董事提出刑事背信告訴。

(時報資訊)