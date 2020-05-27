大陸中國國際法學會會長黃進27日在中共中央機關報《人民日報》發表專文指出，就新冠疫情，美國出現多起向大陸政府提起追責和巨額求償的法律訴訟。這是美國奉行強權政治和霸權主義的醜惡表現，是對二戰後建立起來的以聯合國為核心的國際體系極大破壞。

文章引述媒體報導，美國密蘇里州司法部長代表官方在密州東區聯邦地區法院起訴大陸，要求大陸政府為新冠疫情全球大流行負責並賠償。這場「法律戰」可以說是個別國家的國內法與普遍適用的國際法之間的對抗戰。

法律大別為國內法和國際法。國內法是各個國家的，用於規制和處理自己國內的事務。而公認的國際法是各個國家意志協調的結果，是國家之間適用的法，用於處理國際事務。

文章表示，目前在美國法院提起的針對大陸政府的訴訟，都是基於美國國內法提起的濫訴，無視公認的國際法、濫用一國國內法起訴外國主權國家，由國內法院來處理國家與國家之間的事務。

黃進稱，就新冠疫情在美國法院起訴大陸政府，不僅在國際法站不住腳，而且嚴重違反國際法、侵犯大陸主權，包括：一是違反國家主權平等原則；二是違反了國家及其財產豁免原則；三是「中國責任論」沒有國際法依據。

黃進表示，對於「大陸責任論」，從國際法的角度分析如下：

首先，關於新冠病毒的起源地國家是否應當承擔國家責任問題。從國際法上講，病毒起源地是否確定，無關國家責任。國際法上並無任何關於病毒起源地國需要對其他國家的疫情蔓延損失承擔國家責任的規定，更何況新冠病毒源頭尚未確定。

其次，大陸政府對新冠疫情及時發布疫情資訊、分享防控經驗、推進疫情防控國際交流合作方面，大陸充分及時有效地履行了《國際衛生條例》規定的義務。

再者，按照國際法上的國家責任制度，國家對其國際不法行為或者損害行為應當承擔相應的法律後果或者說國家責任。然而，大陸很好地履行了《國際衛生條例》規定的義務，沒有任何國際不法行為，當然就不可能對新冠疫情在美國的大暴發乃至在全球的蔓延承擔任何國家責任。

黃進強調，新冠疫情繼續肆虐的艱難時刻，大陸仍然希望包括美國在內的世界各國，堅守二戰後建立起來的以聯合國為核心的國際體系，堅守以《聯合國憲章》宗旨及原則為核心的國際法原則、規則和制度，堅守良法善治下的多邊主義和全球治理，以維護國際和平及安全，發展各國人民的友好關係，促進國際合作與發展。

(中時 )