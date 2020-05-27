疫情趨緩後，進入國旅復甦，交通部今日在四四南村舉行八地連線大會師，宣布第一階段「防疫旅遊」踩線團正式啟動。交通部長林佳龍、衛福部長陳時中、台灣觀光協會會長葉菊蘭等人均出席力挺。林佳龍致詞時也宣布，配合防疫節湊，7月1日啟動第二階段安心旅遊，詳細辦法，一周內正式公布。

林佳龍表示，本來規劃1至2個月的防疫旅遊踩線團，是以30萬名觀光業從業人員做核心，幫大家體檢、如何提升更好的觀光旅遊；國內疫情控制是世界模範，且指揮官陳時中也對外宣布，如果6月7日前都控制得很好，沒有社區感染，也落實防疫生活，人數就可更開放，在此宣布，配合防疫節湊7月1日啟動第二階段安心旅遊，詳細辦法，會在一周內正式對外公布。

陳時中表示，防疫走到這裡，台灣社區可說是非常安全，大規模舉行旅行團旅遊，指揮中心非常支持；6月7日之後，人流管制都會取消，只要求一樣防疫新生活，也就是戴口罩，或是保持安全社交距離，勤洗手、實名制。

陳時中提及，很多人認為台灣既然安全了，為什麼不全面開放？但其實台灣是貿易國家，和世界往來頻繁，但外國的風險比我們高很多，那我國拿什麼對抗第二波疫情，所以要做的是防疫新生活。台灣還是要有步驟的開放，國內盡量開。台灣旅遊可以更精緻，趁這個機會升級一下，讓國旅變得更好玩，這不只是吸引國人，也是吸引更多國際觀光客來台灣，是正向的循環。

旅行公會全聯會理事長蕭博仁表示，國外的疫情持續發作，希望國旅可以重新啟動，這次旅遊踩線是全國50部遊覽車，1000名旅行從業人員，9個地區同時出發，去21個縣市，把海灣年、小鎮年、山脈年、自行車年並結合所有風景管理處，換些新的行程。感謝兩位部長，在這段時間對台灣無微不至的照料，讓台灣能最早解禁，旅遊業希望防疫踩線結束後能開始安心旅遊，「大家真的憋了很久」。

(中時 )