元大期貨(6023)今日舉行股東會通過每股分配現金股利3.2元，創歷史新高紀錄。董事長林添富表示，今年業務以「深耕台灣，放眼亞太」為目標，今年1~4月隨著國際金融市場行情波動，帶動公司營運動能持續成長，截至目前4月稅前獲利已達4.8億元。而元大期貨海外的香港子公司也陸續取得證券期貨經紀與顧問業務相關牌照，藉由香港為亞太營運中心，累積元大期貨跨國實務經驗，在國際市場上提供投資人完整產品服務線，開創更多元、多角化經營模式。

元大期貨為台灣期貨商的龍頭，國內外期權市佔率、獲利能力等各項數據皆穩居第一，領先同業成為台灣首家且連續三年站穩稅前獲利十億元大關的期貨商，榮獲國際雜誌《The Asset》台灣最佳期貨商與《國家品牌玉山獎》傑出企業首獎的最高榮譽等大獎。為持續落實穩健經營之目標，元大期貨參與證交所與櫃買中心主辦之「公司治理評鑑」，為今年度全台唯一且連續第六年取得上櫃公司前5%優良企業的金融機構。

未來元大期貨將持續深耕期權業務，除支持期交所近期將推出的生技、永續等新種期貨商品，也鎖定國外微小型指數期貨商品做為新戶開發的動能。此外，槓桿交易商也持續秉持創新精神，發展連結多元標的期權衍生品，期望提供投資人更完整全方位的金融服務。

(時報資訊)