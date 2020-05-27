中租-KY（5871）今（27）日召開股東常會，通過2019年財報及盈餘分配案，決議配發每股現金股利4.6元、股票股利0.4元，合計派利5元。展望今年，公司將採量、利、質3箭齊發策略，以開拓布局藍圖、維持獲利成長、並優化經營體質。

中租今日股東會中亦完成董事改選，新任6席董事為中租企業總裁辜仲立，中租控股董事長陳鳳龍、人資長鄭秀姿、中租建設董事長陳志揚，Chee Wee Goh及中租生技創投董事長黃經偉。3席獨董為Steven Jeremy Goodman、Casey K. Tung及鄒清水。

同時，中租因應未來長期發展及營運資金需求，提請股東會授權董事會視情況以現增發行普通股或特別股、或發行普通股參與發行海外存託憑證等方式籌資，發行股數不超過1.5億股，亦順利照案通過。中租先前表示，將朝向發行特別股方式規畫。

中租2019年合併營收591.32億元，年增17.16％。歸屬母公司稅後淨利154.68億元，年增15.7％，每股盈餘（EPS）11.65元，三者齊創歷史新高，連2年賺逾1股本。應收帳款淨額年增17％，表現符合預期。

觀察中租去年各地區營運概況，台灣營收256.61億元，年增16.69％，稅後淨利82.47億元，年增15.82％。中國大陸營收264.09億元，年增13.14％，稅後淨利68.42億元，年增9.27％。東協營收66.45億元，年增42.86％，稅後淨利13.46億元，年增11.92％。

展望今年營運，中租董事長陳鳳龍指出，將延續秉持多元利基市場的經營策略，運用差異化創造高價值，以及國際化發展，在此架構下落實數位化，虛實整合併用、精進另類徵信，衝刺消金潛在市場，因此將從量、利、質3箭齊發續拓營運版圖。

陳鳳龍指出，中租在中國大陸、東南亞與美國設立專門事業單位、計畫性增設分支機構，並與策略夥伴於印尼首都雅加達合設租賃公司，成為第6個進軍的東協國家。同時，將持續增聘人才，並將中租亞太儲備幹部（MA）計畫複製至泰國，盼在東協培育種子人才。

其次，中租將持續開發新產品，以提升營運及獲利表現，追求每年雙位數成長，並透過數位轉型發展多元化利基產品，跨入消金平台。為因應資產規模增長、各地區業務發展，除了強化資本結構，將持續建立多元籌資管道及加強流動性管理，以確保業務成長所需資金。

陳鳳龍表示，中租連年業績表現備獲肯定，集團設定「黃金十年」的目標計畫，從擅長的企業金融租賃擴大消金領域布局，並及時因應外在競爭環境轉變，以多元化收益來源、提升營運效能，盼達成在每個國家、區域市場都做到第一的願景。

(時報資訊)