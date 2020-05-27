華邦電(2344)第一季本業轉盈，營運已走出去年第四季之谷底，展望第二季因記憶體價格走揚有利營運，外資周二轉為買超10517張，今盤中帶量攻上漲停14.3元。

華邦電第一季營收115.49億元，毛利率季增2個百分點達24.1%，營業利益0.32億元，本業已開始獲利，但因提列業外損失，導致第一季稅後淨損0.87億元，每股淨損0.02元。

第二季以來，DRAM、NOR/NAND Flash合約價穩定上漲，華邦電4月合併營收月增5%為43.49億元，較去年同期成長11.4％。法人看好華邦電第二季營運將由虧轉盈。

華邦電董事長焦佑鈞在致股東報告書中指出，去年華邦電在編碼型儲存快閃記憶體的營收創新高，占全年營收比重51%，首次超越DRAM營收並成為最大的事業。華邦電與國際大廠建立緊密夥伴關係，其中NOR Flash為全球第一領導廠商，亦為華邦電穩健成長主要動能。華邦電將於6月12日舉行股東會，通過配息0.1元。

(時報資訊)