美國時間5月20日,美國白宮發布《對華戰略方針》(United States Strategic Approach to The People's Republic of China),將中國和美國之間的外交關係,推向四十年來首見的轉捩點。這份文件,被視為是美國發出的「新冷戰宣言」。保德信資產管理公司固定收益團隊(下稱PGIM)表示,短線內除疫情影響外,美中關係不確定性升溫,預期風險性資產將可能出現較大震盪。

PGIM觀察不同期限債券價格間期限溢價走勢,相較於過去Fed寬鬆政策後通常會出現回升,本次仍持續下行,顯示期貨市場預測Fed未來幾年將不會升息。

PGIM認為目前信用債市流動性已明顯轉佳,4月新發債規模直逼3千億美元,相較去年同期成長82%,目前仍以高評等債券接受度最高,A級以上佔比為2011年以來新高。目前企業發債需求主要目的為支應流動性,根據過往經驗,衰退初期發債量衝高,而後隨經濟復甦將逐漸和緩。

市場流動性已逐步好轉、買賣價差的交易成本也已回落,市場需求逐漸回溫。目前資金已回流債市、4月初以來緩步流入USIG。考量今年以來USIG整體淨流出仍高達1300億美元,PGIM預期後續資金回籠潛力仍大。

市場持續關注降評消息,今年USIG企業整體評等變動達10.6%,其中高達九成屬降評及Fallen Angels,主要集中於能源、汽車、科技及消費等受疫情影響較大之產業。PGIM指出,觀察過去經濟衰退期間所引發的降評潮,Fallen Angels在降評前跌幅通常會提前反應,降評後利差則會逐漸收窄。對照本次,今年來Fallen Angels利差尚未明顯收窄,然Fed購債政策提供下檔保護,因此預期未來仍有表現空間。

綜觀而言,美中貿易戰,目前美國對貿易戰具主導態勢,因此預期強勢美元將持續。整體來看,美元投資等級債券將是今年重要必備的資產主流,投資部位不可不備。

(時報資訊)