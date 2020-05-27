隨著肺炎疫情緩解，台灣內需消費有逐漸轉好之勢，觀光、餐飲類股發動落後補漲行情。其中，新天地（8940）明（28）日將召開股東常會，今（27）日出現股東會行情，午盤衝上漲停13.10元，上漲了1.15元，成交量逼近2000張，還有300多張買單高掛。

法人認為，在母親節過後，內需消費力道逐漸增強，預料餐飲業全年最差應已落在第一季，不過，由於4月仍處在相當低迷的市況中，預計整個第二季餐飲業和觀光業的財報比起去年同期，不易轉為正成長，仍有待下半年的明顯復甦。

(工商 )