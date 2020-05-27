消費者回籠 新天地狂奔漲停 12:292020/05/27 工商 曾麗芳 、台中 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隨著肺炎疫情緩解，台灣內需消費有逐漸轉好之勢，觀光、餐飲類股發動落後補漲行情。其中，新天地（8940）明（28）日將召開股東常會，今（27）日出現股東會行情，午盤衝上漲停13.10元，上漲了1.15元，成交量逼近2000張，還有300多張買單高掛。 法人認為，在母親節過後，內需消費力道逐漸增強，預料餐飲業全年最差應已落在第一季，不過，由於4月仍處在相當低迷的市況中，預計整個第二季餐飲業和觀光業的財報比起去年同期，不易轉為正成長，仍有待下半年的明顯復甦。 (工商 ) #新天地 #午盤 #衝上 #漲停 #內需消費 也許您會感興趣 推薦閱讀 華固 Q2獲利將衝高 04:102020/05/24 證券．權證 《其他股》首筆債權分配款將入袋 愛地雅笑鎖漲停 10:342020/05/25 財經 A股三大指數盤整 滬指午盤收跌0.03％ 11:532020/05/25 財經 恒指午盤收挫逾200點 12:262020/05/25 財經 陸港觀盤－兩會過後 確立內需消費投資價值 04:102020/05/26 全球財經 振興券點火 觀光股率先回到疫前 04:102020/05/26 財經焦點 愛地雅、日馳開盤鎖住漲停 09:542020/05/26 財經 智晶獲利改善 早盤攻漲停 11:362020/05/27 財經 國光生、康那香跌停 防疫生技股重挫 12:262020/05/27 財經 《半導體》Q2估轉盈＋外資轉買超 華邦電漲停 12:172020/05/27 財經 財經熱門新聞 人民幣屠殺慘劇重演！ 日媒驚揭北京對美警訊 - 財經 大陸對封殺華為著手報復 英國恐先被祭旗 - 財經 只要存到500多萬 就能月領3萬財富自由？ - 財經 興櫃股王498元轉上櫃 昇佳 抽中現賺21.8萬 - 財經要聞 - 工商時報 Moderna恐怖閃崩！驚爆2大暗黑內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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