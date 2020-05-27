人生理財規劃不容易，28歲女發文指出，自己快奔三，存款卻不到2萬，覺得人生好迷惘，並揭露自己的真實財富狀況，網友一看傻眼反問，哪裡迷網？看標題以為找到知音，結果都有房了。

一位女網友在《Dcard》發文分享，「28歲的我，存款不到兩萬」最近突然覺得人生迷惘。原PO表示，自己工作穩定，月薪大概在3萬5到4萬2左右，住在南部，沒有學貸、車貸和卡債壓力，雙親也不需要扶養，她還有50萬的儲蓄險。

原PO指出，去年買房（兩房一廳）走路一分鐘就到學區，家裡資助一點頭期款，但她要背30年房貸（月繳1萬多）。平日的生活開銷，包含牙套、寵物和一些雜七雜八的，大約要1萬元。

原PO表示，自己雖然生活過得去，但「現在的我，其實是算負債吧」，因為她沒有可挪用的預備金，只要一出事不能工作，她就完了！她也因此感到特別迷網，不斷地想，自己這麼早買房是否太衝動？

貼文一出，不少人留言討論，「反過來想..有的人到28歲還沒房子」、「其實你每月的房貸也算在存錢，但最好每月能撥個5千當緊急預備金存款」、「房子就是你的資產啊，不必後悔」、「有五十萬儲蓄險又有房，還不到迷惘的程度吧」、「還以為跟我一樣，結果都有房了」。

另也有網友建議，儲蓄到期有50萬的錢可投資運用，屆時房貸壓力沒那麼大，不過可用的存款量偏低，可能需要審視一下開支。

(中時電子報)