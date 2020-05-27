108課綱去年8／1已經上路，相信很多人還不清楚為什麼要實施108課綱，甚至沒聽過108課綱；市議員陳廷秀今天質詢說，這個教育政策複雜且變化太大，與時俱進，不可不慎。他說我們會在108課綱上看到四個課程目標：啟發生命潛能、陶養生活知能、促進生涯發展、涵育公民責任，目的無非就是素質的養成，達到全人發展與具備核心素養的學習境界。

陳廷秀表示，學者專家早在多年前就已經看出，人們的學習，如果停留在精進知識及提升技能為主的製造世代，將無法應付未來AI世代的變動，所以在新課綱的設計上，一定會思考如何在精進知識與技能的基礎上，再往上提升學生的素質。

陳廷秀說，老師一定很苦惱，如此抽象的課程目標，要怎麼設計才能達成？這不是我們一般人的領域，這是懂得融合知識與應用、教學經驗豐富的老師才能設計的領域，這是頭腦聰明、思考靈活的學生才會理解的領域；這是以培育菁英學生為目的所設計的課綱。以108課綱的規劃，降低必修時數，增加選修時數，這種強調學生自主性的設計，這種設計，很明顯看起來就是對資源多、程度好、自律性高的學生有利。

陳廷秀說，在舊課綱時代，學生沒有主動學習權，課程都是教育部規定的必修課，因此培育出來的學生較無明顯的個人特色，學生分流較為單一，而新課綱賦與學生主動學習權，大幅提升選修課程，增加學校獨有特色課程，學生能依照自己的興趣選擇自己要上的課程，學習過程與成果還會記錄在每個人的「學習歷程檔案」上。

陳廷秀強調，培育出來的學生有很明顯的個人特色，且能明顯分流，以挑選學生的難易度來說，舊課綱是最難的，新課綱是最容易的。因此，大部份的大學教授都會比較喜歡挑選新課綱培育出來的學生；但不論挑選學生的難易度如何，教授們一致同意的是，挑選學生的標準不會變，就是選擇成績好，有特長的學生，那麼偏鄉資源不夠的家庭呢？

陳廷秀表示，目前實際課綱內容顯然與108課綱的願景～適性揚才，快樂學習，成就每一個孩子未來的宗旨，背道而馳，沒有減輕孩子學習的壓力，反而拉大城鄉差距，使強者愈強，弱者愈弱，喪失孩子學習動機與未來競爭力。

(中時 )