女星歐陽娜娜除了拉得一手好琴，她近年也積極在大陸闖戲劇圈，不過娜娜的演技卻屢引發正反評價，大陸名主持人何炅日前在節目《拜託了冰箱》中，發聲護航歐陽娜娜，認為娜娜長時間受到打擊，讓他很氣憤。

歐陽娜娜的演技屢成討論話題，何炅就在節目《拜託了冰箱》指出，娜娜長期背負不會演戲的標籤，何炅直呼憤怒「不可以這樣去傷害一個剛剛想要學表演的小朋友」，何炅認為，娜娜的表演不是節目的剪輯就是別人教的「因為說話的語氣都不是她（娜娜）的」。

何炅心疼娜娜「我反而覺得她不是不會表演，反而是最會演的，因為她帶出一個完全不是她本人的樣子」，何炅言論一出引發熱議，微博事後還以「何炅因歐陽娜娜演技被黑氣憤」而登上熱搜榜。

何炅微博全文。（圖／取材自何炅微博）

何炅昨（26日）深夜則在微博道歉：「覺得自己的表達不合適」，表示他說完當下就自覺不妥，也和節目組溝通，何炅認為節目組可能覺得他關心後輩，還是呈現出來「我沒有資格點評表演，沒有權力評論其他節目，也不應該表達模糊有可能誤傷別人」，而何炅道歉後，話題仍在網上引發討論，截至發稿前，微博還以「何炅 我沒有資格點評表演」登上熱搜榜冠軍。

(中時電子報)