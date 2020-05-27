高雄網友直播各地積淹水情形。(影/彌陀曾先生 直播)

高雄今多個路段傳出淹水災情，也讓市長韓國瑜清淤政績備受檢視，一度傳出鹽埕區七賢路、七賢二路都有積淹水災情，但挺韓直播主「彌陀曾先生」赴七賢二路實測，卻沒有傳言中水淹小腿的情形。

高雄今大雨滂沱，挺韓網友拍下愛河水位高漲。(圖/翻攝自 彌陀曾先生 直播畫面)

「彌陀曾先生」今在社群平台Youtube開直播，赴高雄七賢二路、七賢截流站（抽水站）等地查看淹水情形，但沿路開過，卻幾乎未見有淹水，與網路及媒體傳聞有積淹水情形有不小落差，甚至到抽水站，也未見5管抽水閥排入愛河的水明顯變大跡象，但愛河的水的確快滿出來了。

彌陀曾先生還指出，高雄這次淹水能迅速退掉，有賴於市長韓國瑜過去1年多來把下水道淤積清掉，讓高雄地下水道能暢通。且或許另外一個原因是因為，前市長陳菊任內花了近十多年時間，在全高雄蓋了15座滯洪池，也是近幾年高雄積水能在短時間內消退的原因。

韓國瑜今早視察淹水，特意叮囑消防、水利等局長要注意降雨積水退卻速度，並強調，強降雨量無法控制，但可以把退水的工作做好，退水的速度最重要。

(中時電子報)