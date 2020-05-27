雙北房價居高不下，想買得便宜？不如去擁有耀眼的未來！放眼「二重重劃區左岸」，具備「房價相對親民」、「建設翻轉題材強勁」、「424公頃新北大都會公園綠地」、「全新完整街廓規劃」、「交通系統完善」等5大優勢；不僅吸引國泰、潤泰、鄉林、冠德、寶石、環泥…等知名大型建商連袂搶進，新建案皆屢傳銷售捷報。

「二重左岸重劃區」三大公共建設支撐現在與未來發展空間！深具保值與增值空間。

一、「新北大都會公園」，擁有約200萬坪的綠地，有長達24公里的環狀自行車步道、68座多功能運動場地、7座自然生態景觀公園，提供五股、蘆洲、三重居民最佳休憩場所。

二、「新北第二行政中心」計劃在捷運先嗇宮站旁，設立第二行政中心，創造「一個廊帶的三個中心」。包括新板特區、新莊副都心、三重第二行政中心，藉以平衡大漢溪溪南、溪北的都市發展。

三、「新北科技園區」計劃於三重的頂崁及新莊的化成工業區，升級為科技創新實驗基地、打造新興產業科技的「新北科技園區」，融合新興生產、生活服務、水岸生態三大主軸，營造，創造出全新產業生活型態。

「二重左岸重劃區」。/業者提供

「二重左岸重劃區」區域核心唯一商業區地王寶座，就在寬幅40米興德路大道上！未來在興德路上將與潤泰、鄉林、皇鼎、冠德等上市櫃建設比鄰而居，地段價值勢將不可同日而語！「辰光曜」近鄰「新北大都會公園」亮點建設「辰光橋」僅200米，背倚「頂崁公園」便利休憩。全棟擁有前後超大棟距視野採光、更無緊鄰64高架道路的噪音侵擾；坪數規劃26-51坪2-3房，戶戶挑高3米6，完美滿足各階層客戶生活所需，這正是看好「二重左岸重劃區」發展前景，有志者搶先佈局的最佳首選！(感謝顧客青睞，2房已完銷)

「辰光曜」立足區內稀有商業用地，以得天獨厚的位置優勢，為週邊企業主、自營商量身打造最優質的商用資產：

40米興德路與頂文一街口「黃金角地鑽石店面」，1+2樓面積達140坪，大器挑高4米2與3米6 !

「辰光曜」3F旗艦辦公室64坪，獨具有1層2戶、獨立專用電梯、挑高3米6的強項優勢，是在地頭家老闆企業升等、門面晉級的不二首選！

「辰光曜」室內。/業者提供

接待會館：新北市三重區興德路55號

預約專線：（02）8512-2888

(中時電子報)