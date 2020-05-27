罷韓投票將於6月6日登場，警政署長陳家欽昨赴高雄開會提及，風聞有黑道將在投開票所「監票」。對此，國民黨團總召林為洲痛批陳的說法「非常不恰當」，「難道陳是為了保官位，因此加入罷韓國家隊嗎？」林進一步指出，陳也說了是傳聞，基於偵查不公開原則，陳卻向媒體發布此訊息，用意何在？

陳家欽昨天到高雄召開罷免案首次治安維護工作專案會議，他提到，所謂黑道監票只是「傳聞」，他是要高雄市警局研擬相關強制執法手段，阻絕不法。高雄市長韓國瑜得知後，感到非常驚訝，認為若真有此情形，應以署長高度立即成立專案小組調查。

對此，國民黨團總召林為洲批評陳家欽的說法「非常不恰當」，質疑「難道陳家欽因要保官位，而加入罷韓國家隊？」，若有黑道要監票，請警政署盡速掃黑。

林為洲進一步指出，陳家欽在6月6日罷韓投票前，把不具體的「傳聞」向媒體發布，質問「是否符合偵查不公開原則？拜託不要連警政署都加入罷韓國家隊」。

外傳前總統馬英九和國民黨主席江啟臣本規畫南下高雄幫韓國瑜，但被韓陣營拒絕？林為洲說，之前的確有此規劃，但考量到馬英九和江啟臣到高雄可能會激化對立，所以就暫緩進行。

林為洲強調，現在國民黨都配合韓國瑜的策略，希望能將罷韓議題冷處理，但不可能因此讓罷韓新聞消失，所以他們要做的，就是凸顯罷韓團體的不正當性，讓民眾認清罷韓團體背後的目的為何。

(中時 )