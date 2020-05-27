「龍王賜甘露」殊勝儀式，今天上午由彰化縣長王惠美帶領嘉賓於鹿港龍山寺舉行。（吳敏菁攝）

全國罕見「龍王賜甘露」儀式，今天在鹿港龍山寺舉行。（吳敏菁攝）

「龍王賜甘露功德圓滿後，礦泉水供民眾索取。（吳敏菁攝）

又是疫情，前陣又是稻禾乾旱，但台灣有福報、抗疫成功，連日也下起陣陣梅雨，為大地解渴，而獨步全台的「龍王出殿儀式」5月24日率先登場後，27日舉行罕見「龍王賜甘露」祈安吉祥法會，讓人直呼神奇，觀世音菩薩「不忍瘟疫誤蒼生、為灑甘露下凡塵」道盡儀式背後意義，讓信徒們感動慈悲的力量。

「龍王賜甘露」殊勝儀式，今天上午由彰化縣長王惠美帶領嘉賓於鹿港龍山寺舉行，以供香、供果、供花三獻禮，祈求觀音菩薩、龍王尊神廣施甘露，佑民平安度過疫情。除了一般咸認5月為毒月外，適逢新冠肺炎疫情，更有特殊意義，嘉賓共同祈求能讓疫情早日結束，護佑全民，並迎接端午重頭大戲「龍舟競賽」。

王惠美表是，國內疫情受到有效控制，全國各地的龍舟賽雖泰半宣布停辦，但「一府、二鹿、三艋舺」，鹿港龍舟賽是台灣重要傳統民俗，在不影響防疫的原則下，以縮小規模

、減少賽事時間，延續傳統民俗活動，讓人們來看到鹿港和節慶的美，也到鹿港多停留一下，品嘗小吃。 龍舟一連串的祈福活動也揭開龍舟錦標賽的序幕，6月24、25日從上午9時到下午5點，歡迎民眾共襄盛舉。

鹿港鎮長許志宏指出，公所也舉辦了鹿港四季紅笑傲慶端陽的活動，在公會堂、藝術村都有一連串包括立蛋、DIY等活動，遊鹿港、吃小吃，歡迎民眾規劃2至3天行程來鹿港旅遊

。彰化縣龍舟委員會主委凃淑媚、福興鄉長蔣煙燈也邀請全國的好朋友們來到福興鄉及鹿港鎮旅遊，共同參與慶端陽、賽龍舟的活動。

彰化縣文化局表示，「龍王賜甘露」祈安吉祥法會，信徒捐贈礦泉水， 5月27日至29日誦經3日圓滿後，配合5月30日龍王祭活動，沿路擺設香案贈送2瓶贈送民眾，其他在繞境路線開放1000瓶給民眾索取，每人一瓶數量有限送完為止，另外鹿港龍山寺約有4500瓶，提信眾索取。

(中時 )