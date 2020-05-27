文化大學董事會2月底舉行董事長選舉，票數為5：5而結果難產，因此改由教育部聲請法院選派臨時董事，近日傳出世新大學前校長、現任東方設計大學校長賴鼎銘獲教育部徵詢，文大有教職員認為，臨時董事必須是德高望重之人，並且具備傑出學術成就，最好具備國立大學資歷，再來則要具備法治觀念，對學校不法之情事追查到底，勿枉勿縱。

一名文大教師透過書面聲明表示，文化大學董事長張鏡湖在去年11月25日辭世，董事會於今年2月24日召開董事會選舉董事長，但2位候選人選舉結果為5比5，未能產生董事長，目前由教育部聲請法院選派臨時董事。

該名文大教師說，在這段時間裡，文大教職員私下透露他們的心聲，許多資深教職員深深懷念創辦人張其昀博士無私的辦學精神，張鏡湖董事長克勤克儉，為學校留下基業，這些代表文化大學的核心價值與辦學理念。在現今潮流下，文大需要年輕化、國際化，但更需要在創校精神的理念支撑不斷地創新發展。

該名文大教師也提到，對於教育部聲請法院選派臨時董事，盼望能夠選出1位臨時董事的條件要有兩項：(1)德高望重，在學術界擁有傑出成就，並延續創辦人之辦學精神；對此，他則補充說明，文大作為我國老牌高等學府，校內教師大多具備海外博士文憑，因此獲選的臨時董事最好具備國立大學資歷。(2)要有法治觀念，對學校不法之情事追查到底，勿枉勿縱，讓涉嫌不法之情事在大學校園內消失，留給熱愛自由的莘莘學子一塊乾淨的土地。

該名文大教師認為，文化大學歷史悠久，校風多元開放，尊重教職員，創辨人張其昀博士竭力培育人才，文化大學前董事長張鏡湖博士將最好的資源用在學生身上，但可惜近年來有人員疑似將文大資源轉到某基金會作為非文大辦學目的，這樣的人員卻仍留在文大董事會，造成諸多爭議。

該名文大教師指出，在全校師生努力招生之際，這種情況現今卻仍在文大發生。張鏡湖董事長在生前克勤克儉，將文大資源用於辦學,故盼望檢調審理案件的速度加快，讓學校公益之財早日回歸學校，守護教育的真義。

(旺報 )