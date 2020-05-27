台鐵東部幹線四城平交道今（27）日中午發生一起火車撞死人的交通事故，這起事故也造成四城站至宜蘭站南下及北上的各班次列車延誤，預計在下午2點30分回復正常。

由於死者的屍體支離破碎，難以辨識男女性別及身份，現場並遺留一輛疑似是死者所騎乘的腳踏車，警方正在釐清及查明死者身份。

(中時 )