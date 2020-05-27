宜蘭四城發生火車撞死人事故 南北向列車受延誤 12:432020/05/27 中時 胡健森 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 在事故現場旁遺留一輛疑似是死者騎乘的腳踏車。（讀者提供／胡健森宜蘭傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵東部幹線四城平交道今（27）日中午發生一起火車撞死人的交通事故，這起事故也造成四城站至宜蘭站南下及北上的各班次列車延誤，預計在下午2點30分回復正常。 由於死者的屍體支離破碎，難以辨識男女性別及身份，現場並遺留一輛疑似是死者所騎乘的腳踏車，警方正在釐清及查明死者身份。 (中時 ) #事故 #死者 #延誤 #身份 #宜蘭 也許您會感興趣 推薦閱讀 神秘民族頭頂巨角 竟全是死者頭髮 17:302020/05/23 搜奇 火炎山多事故 民代盼救護補助 04:102020/05/23 地方新聞 宜蘭近海規模3.6地震 最大震度3級 09:102020/05/23 生活 連2震！宜蘭近海規模3.4地震 最大震度3級 11:062020/05/23 生活 台鐵傳死傷意外 桃園－內壢雙向列車延誤 22:562020/05/23 社會 撞死騎士日日念經 佛心法官判緩刑2年 19:392020/05/24 社會 宜蘭圖書館現偷拍狼 網頁設計師遭警方逮捕 10:592020/05/26 社會 注意！桃警6月1日連9天交通大執法 19:382020/05/26 社會 豪雨成災掏空路基 台鐵台南-保安單線雙向通車 21:512020/05/26 生活 800房免費招待 宜蘭民宿謝醫護 04:102020/05/27 地方新聞 社會熱門新聞 敦睦艦病毒從台灣帶出去 宅神分析完 網友驚：背鍋了！ - 社會 國道3號南向賓士和砂石車4車追撞 駕駛受困2人送醫 - 社會 男遭蛇勒頸尾巴穿鼻孔 路人以為肺炎不敢救 - 社會 【錢櫃運動場1】80人擠包廂啪啪啪 KTV默許雜交趴 - 社會 野餐突遇棕熊 男童淡定背對靠這招救命 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。