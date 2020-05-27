新任觀光局長出爐！張錫聰獲得真除 12:542020/05/27 工商 郭建志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新任觀光局長張錫聰。（圖／本報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 交通部長林佳龍27日宣布，觀光局代理局長張錫聰真除，升任為新任觀光局長，將帶領觀光產業向前衝刺。 林佳龍、張錫聰今天共同出席「防疫踩線、從心出發」大會師記者會，林佳龍在致詞時特別點名張錫聰已經獲得真除，現場獲得旅行公會成員們一片讚聲。 張錫聰基層資歷完整，從交通部路政司專員、大鵬灣國家風景區管理處副處長，也曾赴地方歷練，擔任過南投縣政府農業局局長、以及交通旅遊局局長，在觀光局也先後擔任科長、副組長、組長、主任秘書，現在更進一步真除，升任觀光局長。 (工商 ) #張錫聰 #真除 #觀光局長 #獲得 #新任 也許您會感興趣 推薦閱讀 人事異動站 5月15日至5月21日 04:102020/05/24 專題周報 新任考試院長名單 府本周提出 04:102020/05/24 政治要聞 玉美生技攜三大業者 助銷農產品 04:102020/05/26 投資理財 觀光局長人選確定 安心旅遊7月1日宣布 11:282020/05/27 生活 觀光局長人選確定了 由張錫聰接任 11:492020/05/27 生活 《國際產業》美鐵要求近15億美元紓困 預告裁員20％ 12:352020/05/27 財經 生活熱門新聞 好市多口罩價格曝 網跟以前一比怒：我OK你去買 - 生活 太極大師連挨5拳不動如山 出拳人事後得知真相傻了 - 生活 吳朋奉片酬曝光 友人爆料為何住鐵皮屋 - 生活 腦中風4大症狀！醫：看臉上皺紋最快 - 生活 好市多搶先開賣醫用口罩 一片價格曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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