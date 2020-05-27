交通部長林佳龍27日宣布，觀光局代理局長張錫聰真除，升任為新任觀光局長，將帶領觀光產業向前衝刺。

林佳龍、張錫聰今天共同出席「防疫踩線、從心出發」大會師記者會，林佳龍在致詞時特別點名張錫聰已經獲得真除，現場獲得旅行公會成員們一片讚聲。

張錫聰基層資歷完整，從交通部路政司專員、大鵬灣國家風景區管理處副處長，也曾赴地方歷練，擔任過南投縣政府農業局局長、以及交通旅遊局局長，在觀光局也先後擔任科長、副組長、組長、主任秘書，現在更進一步真除，升任觀光局長。

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