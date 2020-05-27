◎防疫！貢寮海洋音樂祭今年停辦

邁入21年的貢寮海洋音樂祭，受新冠病毒影響，新北市府先前已決定將其中的「海洋獨立音樂大賞」停辦，雖國內疫情趨緩，國外疫情仍居高不下，新北市府27日討論後，認為活動在沙灘，難以全面落實社交距離或全程戴口罩，實名制也有執行問題，決定停辦。

◎冒用Logo可原諒 法務部次長緩頰

法務部長蔡清祥日前在立院司法法制委員會備詢時，稱We Care高雄冒用法務部Logo「可以原諒就原諒」，引來藍營不滿。國民黨立委鄭麗文今天再度在司法法制委員會質詢法務部次長蔡碧仲，蔡碧仲說，他沒資格幫任何人澄清，但只要涉及刑事犯罪的，檢察官都要積極偵辦，「不能有行政指導現象發生。」

◎涉掏空東洋製藥 林榮錦逆轉無罪

晟德集團董事長林榮錦遭檢方起訴，任職「東洋製藥」董事長時，將乳癌、卵巢癌及精神分裂症等多項具專利的新藥製藥技術，無償授權給瑞士的公司涉掏空東洋，台北地方法院將林男判刑10年，但台灣高等法院逆轉改判無罪。可上訴。

◎7任桃園議員 張運炳賄選遭判3年6月

曾7度當選的64歲無黨籍桃園市議員張運炳，前年由他的堂弟任助理向選民買票，台灣高等法院維持一審刑度，認為張男犯罪事證明確，依違反選罷法將他判刑3年半、褫奪公權4年。張因遭判決當選無效，今年初他已向議會提辭呈，已辭去議員職務。

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(中時電子報)