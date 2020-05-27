國民黨革實院長羅智強昨天到佛光大學演講，他今天在臉書透露，和同學互動，有二件很感動的事，一件是發現使用「新冠肺炎」稱呼這波疫情的同學一面倒，很多同學認同他的堅持；另一件是同學也認為媒體應監督執政者，而非在野黨。他很欣慰接觸到的年輕人，「有很多對是非看得比我們還清楚」，所以每次到學校演講，常覺得年輕人才是他的老師。

羅智強表示，昨天到佛光大學演講，是他擔任革實院長後第三場大學巡迴演講，有兩件很感動的事。第一件事，是他問同學們，這波疫情，各位會用新冠肺炎邊是武漢肺炎稱呼？有二位同學舉手稱武漢肺炎，卻有十多位同學舉手稱新冠肺炎。他其實很訝異，原以為舉手武漢肺炎的人會比較多，沒有想到，舉手新冠的一面倒。

他告訴同學，他是最早呼籲陳時中和蔡英文不要稱武漢肺炎的人之一，卻「不意外」地遭到網路上排山倒海的霸凌，包括館長和一些綠營教授；其實這些霸凌者，也沒說出什麼什麼「道理」，就是千篇一律扣人一頂「舔共」的帽子。

一位舉手稱武漢肺炎的同學問他，他和家人不怕被霸凌嗎？這些年不只他已習慣了被霸凌，他的家人也習慣了，「言我所信，行所當行，霸凌也不過如清風拂山崗。」而且只要有勇氣堅持，會發現時間站在道理的這一邊。

事實證明，後來許信良、洪奇昌、柯文哲、黃偉哲也呼籲別用武漢肺炎，更重要的是，連本來堅持用武漢肺炎的蔡英文自己，也不再用武漢肺炎稱呼；更重要的是，那些霸凌者一夕之間全閉嘴了。所以，有什麼好怕的？

許多同學在演講後對他說，他們很認同這樣的堅持。

第二件讓他感到欣慰的事是一位女同學問他，每次打開電視新聞、政論，幾乎都在罵在野黨，罵的頭頭是道；但她心中總是有很大的困惑，第四權的天職，不是監督執政者嗎？什麼時候，第四權是用來監督在野黨？在野黨又沒有行政權，就算說錯什麼，也不會對人民影響；但執政黨如果做錯事或侵犯人民的權益，那人民就倒楣了，所以才需要第四權去監督執政黨啊！

說真的，他現在最討厭聽到的一種說法，就是年輕人如何如何被洗腦；但他所接觸到的年輕人，有很多對是非看得比我們還清楚。所以每次到學校演講他常常覺得年輕人才是他的老師。

(中時 )