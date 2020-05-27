98歲澳門賭王何鴻燊昨(26日)病逝，他早在2009年就因摔倒撞傷頭部元氣大傷，今年初一度傳出病危，但何家人否認。港媒揭露他辭世前42小時內幕，指賭王求生意志強烈，醫生本來判斷他可能在36小時內過世，但何鴻燊憑意志力撐到42小時才吞下最後一口氣，可謂奇蹟。

身家約2兆台幣的賭王何鴻燊2009年在四房太太梁安琪的住所摔倒，接受腦部手術後，健康狀況就引發關注，後來他還傳出中風、腎衰竭、罹患帕金森氏症，10年來多次進出醫院，傳聞基於隱私考量，何家為照顧何鴻燊曾在養和醫院租下一整層樓，而這10年來醫療費支出粗估就有38億台幣。

據《東網》報導，24日就傳出何鴻燊命危，幾房太太知道何鴻燊喜歡熱鬧、需要陪伴，就帶著子女到病房陪賭王度過最後時光，最後2天醫生決定停止使用維生機器和用藥，推估賭王會在36小時內辭世，但賭王卻靠著意志力撐了42小時，彌留期間還曾睜開眼睛，病情反覆，直到26日下午才離開人世間，強大求生意志連醫療團隊都十分佩服。

(中時電子報)