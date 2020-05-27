立委傅崑萁入監服刑，卻傳出傅崑萁打算「視訊問政」。對此，傅崑萁辦公室今天澄清，外界各種臆測均屬政治操作。當此疫情期間，政治人物應關心疫情，解決民瘼，而非憑空杜撰，製造對立。

傅崐萁辦公室指出，日前傅崑萁表示「持續關心鄉親，服務不會打烊。」是囑託服務團隊，一如既往，秉持著為民服務的初衷及熱誠。他則會專心服完刑期，儘速返回崗位，以回報鄉親及支持者。

民進黨立委劉世芳今天在立法院司法法制委員會質詢法務部次長蔡碧仲，在獄中視訊問政是否合法？蔡碧仲說，「收容人不是想做什麼就能做什麼」，發送書信當然可以，但一個禮拜只能發役次。且書面質詢要搜集資料，他在監獄要搜集有困難，而書面質詢法定效力是什麼？應該要由立法院規定。

蔡碧仲認為，如果要視訊會更麻煩，發送書信都要經過監所審查，視訊又是哪個機制，不是法務部說了什麼算什麼，法規就是沒有規定，那要怎麼執行，應該要由立法院在職權行使法規去詳細規範。

對於傅崑萁在獄中仍然保有立委職權，蔡碧仲也說，這個判決並沒有褫奪公權，這樣的現象不是今天才發生，都有前例，有這種案例發生，是因為到今天的法規還是闕如，每個領域跟部門都要檢討。

蔡碧仲指出，《地方制度法第79條》有規定受監護可以解除職務，但是立法院職權行使法卻沒有這樣的規定，地方制度法79條。對於傅到底能不能在獄中問政，蔡說受刑人得發送書信，但他所發的書信是否有行使職權的法定效力，矯正機關沒有職權去認定。

(中時 )