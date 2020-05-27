時力立委邱顯智繼昨日深夜後，今日再度於臉書發文表示，內政部(其實就是內政部次長花敬群)說，多屋者（1人持有4間以上）創造的空屋只佔7.0％，大多數的空屋是由持有1屋者擁有。但很多根本是由沒有實際居住需求的家人、小朋友來掛名當人頭，才會形成持有1屋者的空屋。

邱顯智表示，假設1家3口2大1小，1人各持有1戶，實際居住1屋。這家人創造的2間空屋，就會落在58.2％的空屋內。若是1對夫妻，1人持有2戶，實際居住1屋。這家人創造的3間空屋，就會落在58.2％的空屋內。而這樣的結果，會使實際持有4戶的夫妻，也不會被計入持有4間以上房子的多屋者（4.52％）。完全不在內政部所說的「多屋者」、「多屋者囤房」的統計中。

邱顯智質疑，連急難救助都會看家戶存款來認定是否符合標準，為什麼內政部的囤房統計，完全沒有考量「家戶」這個變數？為什麼內政部看到58.2％的持有1屋者空屋，沒有想到繼續調查持有者的年齡、親屬關係，釐清空屋的真正來源？

邱顯智批評，內政部面對囤房問題，如此輕率的推論與研究態度，這就是所謂的大數據分析工作嗎？請內政部次長花敬群平心靜氣，面對數據，好好研究計算後再提出來，以免造成新聞稿所說的「僅依直覺想像恐造成錯誤推論」。

(中時 )