行政院即將發行振興券，台中市政府早在4月就實施消費券，市長盧秀燕今日表示，這與振興券概念差不多，只要消費滿200元就可以得到20元回饋，民眾業者都很高興，總計25萬張，目前使用一半左右，約10多萬張，希望中央地方一起發功、一起合作，提出振興經濟辦法。

盧秀燕也說，過去一年以來，台灣歷經大選的政治不確定性，今年又發生疫情，很多要投資台灣的外資卻步。這一年來台中市政府非常努力，跟很多想投資台中的企業說明服務，昨天宣布日本三井企業確定投資台中150億元。

盧秀燕表示，日本三井企業將在東區興建大型購物中心，台中港進行二期outlet投資，對於台中經濟前景充滿信心。在此時機點，國際跨國企業願意花落台中，投資150億元，應該是台灣半年以來最大的投資，預定6、7月開工。

盧秀燕指出，三井企業預計3年興建完成，在台中市政府積極協助之下，可能會提前在後年秋天完工，屆時可提供3500個就業機會，「振興經濟，不只有中央的振興券、台中市消費券，重大投資案更為台中引入活水。」

(中時 )