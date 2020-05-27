《國際經濟》日本提高政府債券發行至210兆日圓 12:332020/05/27 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本政府將提高本財年的政府債券發行至210兆日圓(約合1.95兆美元)，這是自2014年有提供相關數據以來的最大規模。 日本政府在周三編制第二追加預算時，將截至2021年3月財年的發行152.8兆日圓政府債券，再增加近60兆日圓。 從今年7月開始，日本將逐月增加一系列政府債券的發行，包括10年期債券2.6兆日圓，20年期債券1.2兆日圓，30年期債券9000億日圓。 (時報資訊) #日圓 #期債券 #債券發行 #政府債券 #日本政府 也許您會感興趣 推薦閱讀 《國際經濟》日本擬推出第二個追加預算案 百兆日圓振興經濟 09:262020/05/25 財經 疫情重挫經濟 日府擬增百兆日圓預算救市 10:012020/05/25 財經 日相安倍晉三正式宣布：日本全面解除緊急事態宣言 10:442020/05/25 國際 騰訊砸70億日圓入股Marvelous 成最大股東 18:262020/05/25 財經 日本何時才開放外國旅客入境 20:182020/05/25 國際 日全面解除緊急事態宣言 階段性重啟社會經濟活動 20:442020/05/25 國際 日本全面解禁 政府斥資逾200兆日圓救經濟 23:302020/05/25 財經 陸本周發專項債 規模史上新高 04:102020/05/26 全球財經 《國際經濟》日本第二追加預算案 將編列32兆日圓直接支出 09:262020/05/27 財經 財經熱門新聞 人民幣屠殺慘劇重演！ 日媒驚揭北京對美警訊 - 財經 興櫃股王498元轉上櫃 昇佳 抽中現賺21.8萬 - 財經要聞 - 工商時報 只要存到500多萬 就能月領3萬財富自由？ - 財經 一買就賠！台積電遭老美綁架 散戶押3張要賣？ - 財經 瑞幸咖啡面臨下市危機 股價狂飆70％為哪樁？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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