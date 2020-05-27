日本政府將提高本財年的政府債券發行至210兆日圓(約合1.95兆美元)，這是自2014年有提供相關數據以來的最大規模。

日本政府在周三編制第二追加預算時，將截至2021年3月財年的發行152.8兆日圓政府債券，再增加近60兆日圓。

從今年7月開始，日本將逐月增加一系列政府債券的發行，包括10年期債券2.6兆日圓，20年期債券1.2兆日圓，30年期債券9000億日圓。

(時報資訊)