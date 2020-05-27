賭王何鴻燊昨(5/26)清晨病逝，享耆壽98歲，事後全家在醫院外開記者會，由接班人二房女兒何超瓊代表致詞，何家一舉一動乃至站位先後，皆受到外界關注，尤其賭王的2兆遺產安排問題備受關注，連被外界認為與何家產業最遠的大房一雙女兒，都在老爸過世前夕為此事撕破臉，妹妹何超雄狀告親姊何超賢，要她交出爸媽的信託文件。

賭王生前早因家產而家門不平靜，大房黎婉華生養4兒女，然她本人及較大的兩個孩子已經過世，剩下兩女何超賢與何超雄，據港媒報導，賭王逝世2周前，何超雄就送了傳票給姊姊，要她交出關於「大房」信託的相關文件，包含信託憑據、信託修改條款、信託架構、資產收入與分配資料等。

該傳票也提及，其實兩姊妹早在2013年就曾因家族信託問題舉行會議，最近一次則是今年1月舉行的受益人會議，何超雄也要求姊姊交出當時的會議紀錄及文件，姊姊何超賢則反擊，指妹妹過去曾說在澳門生病沒錢就醫，這根本說謊，因為每年信託基金都有撥款，妹妹其實能領到9700萬港幣，折合台幣約3億7千多萬，姊妹兩人互咬，讓人霧裡看花。

(中時電子報)