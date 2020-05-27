總統府近期外洩的駭客檔案顯示蔡總統透過幕僚打擊蘇揆，外傳過去兩人由府祕書長陳菊作緩衝，台灣民意基金會董事長游盈隆認為，陳菊離職「緩衝劑沒了」。對此，總統府表示，蔡蘇今天才當面會談，彼此之間的溝通沒有距離，不須要「緩衝」。

游盈隆日前指出，陳菊與蔡英文、蘇貞昌有深厚情誼，她做府祕書長可在英蘇之間做折衝，但現在緩衝劑沒了，府院未來衝突恐直接浮上檯面。

總統府發言人張惇涵表示，實際上，蔡總統與蘇院長今天才當面會談，就重要國政事務交換意見，除了因應防疫工作須保持社交距離外，彼此之間的溝通沒有距離，執政團隊拚國政，不須要「緩衝」，只有共同努力「衝衝衝」，也無須「只透過幕僚溝通」。

他說，一年多來，蘇院長率領的行政團隊政績卓著，不止讓國人有感，國際社會也對政府防疫工作多所肯定，在大選後蔡總統兩度宣布蘇院長續任，不只代表蔡總統對蘇院長的倚重與敬重，更顯示目前政府團隊處於穩健並成熟推動國政的階段。

至於另一個被黑函點名遭蔡英文打擊的副總統賴清德，張惇涵也表示，甫就任的賴副總統，蔡總統也倚重他的地方與中央完整歷練，協助重要國政。大家也清楚看到，賴副總統就職隔日，就以其醫療公衛的專業，立刻投入防疫相關工作，掌握防疫工作的相關進度與未來規劃，更顯示執政團隊無縫接軌拚國政的決心。

(中時 )