為有效建立車輛駕駛人「禮讓行人」觀念，臺北市政府警察局交通警察大隊拍攝「驚世交通劇場-禮讓行人篇」創意微電影，以騎乘機車行經路口不禮讓行人為例，搭配幽默詼諧的劇情設計，宣導民眾行經路口「慢、看、停」的安全用路觀念，讓民眾在會心一笑的同時，亦能接收相關交通安全觀念。
臺北市政府警察局統計，108年臺北市行人A1類(指造成人員當場或二十四小時內死亡)交通事故共計發生27件，其中，肇事主因為「車輛搶越行人穿越道」及「駕駛人未注意車前狀況」者，計發生18件，占所有行人A1類交通事故件數比例高達67%。
為「分群、分眾」向民眾宣導交通安全觀念，臺北市交通警察大隊特別拍攝「驚世交通劇場-禮讓行人篇」創意微電影，由信義交通分隊員警擔任男女主角，模擬情侶的日常生活，以貼近民眾的題材，搭配誇張、生動的劇情效果，向汽、機車駕駛人宣導，駕駛汽、機車行經行人穿越道時，應禮讓行人「一個車道寬」，並注意「慢、看、停」，以維護行人交通安全。
臺北市交通警察大隊呼籲，除汽、機車駕駛人應禮讓行人外，行人亦應隨時提高警覺、注意車輛的視線死角、內輪差及周遭的人車動態。駕駛人、行人皆養成安全的用路習慣，方能共創更安全、友善的交通環境！
(中時電子報)
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