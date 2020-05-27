台北農產運銷公司駐警隊代隊長被爆料和女員工搞婚外情，甚至有30部性愛影片流出。代隊長事後懷疑爆料者是林姓駐警隊員及其妻子，怒告2人妨害電腦使用、加重誹謗等罪，但台北地院認為證據不足，判2人無罪，可上訴。

2018年3月22日有媒體報導，指時任駐警隊代隊長自2007年起，和北農女員工搞婚外情，偷情地點包括辦公室及摩鐵，並留下30部性愛影片，代隊長面對記者求證也默認，強調已是過去式。

北農啟動內部調查，訪談駐警隊小隊長時，小隊長證稱林男承認透過朋友找媒體爆料，另新聞中受訪者的衣著、手部特徵與林妻相似，北農因此認定林男違反公司紀律，予以懲處，代隊長也對夫妻倆提告，台北地檢署去年偵結起訴。

起訴指出，林男與代隊長素有嫌隙，利用從事勤務、排假等總務工作接觸代隊長電腦，從中竊取性愛影片，再與妻子共謀向媒體爆料，涉犯妨害秘密、加重誹謗、妨害電腦使用等罪。

北院審理發現，代隊長在辦公室使用的電腦，是北農公司配發，每個駐警隊員都可進入辦公室，均有可能接觸到電腦；其他駐衛警也證稱，林男有自己專用電腦，辦公不會接觸同仁的電腦，也不曾看過他使用代隊長的電腦。

此外，北農人評會只根據小隊長供述，就認定林男是爆料者，其他駐警隊員的約談紀錄，均稱看不出新聞中的受訪者身分，合議庭無法僅憑手部特徵，認定林妻是受訪者，遂依證據不足，判決林男夫妻無罪。

(中時 )