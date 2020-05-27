被稱為「台版陳同佳案」的台灣林姓男子赴香港持槍搶劫案，雖然香港方面拒絕司法互助，檢方依加重強盜等罪將他起訴，台中地院27日依加重強盜罪判處他10年10月徒刑，全案可上訴。林男案發後羈押至今，院方並召開延押庭，林男提出交保以照顧父親，合議庭仍在評議中。

香港籍陳同家與女友赴台旅遊期間，殺害女友後搭機返港，移交嫌疑人及法律協助等爭議擴大引發喧然大波。台灣林姓男子赴香港持空氣槍行搶名錶，犯後逃逸搭機返台案，則被稱為「台版陳同佳案」。

林男在2019年搭機前往香港，先到模型店，購買黑色空氣槍，再攜帶空氣槍搭乘計程車到1家鐘錶行，佯裝要購買勞力士名錶，拿了兩只總價約台幣300多萬元的名錶，要趁隙逃出被店員擋下，他掏出空氣槍威嚇，與店員發生追逐後順利逃逸，他當天就搭機返台，將贓錶變賣得款280萬元。

案經香港媒體報導，台灣方面警政單位向香港警察查詢，得到初步情資，台中檢方展開偵辦，向香港特區政府請求司法互助遭拒，檢調在11月間在林男租屋處，將他逮捕到案，並起獲現金及6只名錶，依加重強盜罪將他起訴。

台中地院審理後，依加重強盜罪判處他10年10月徒刑，犯罪所得280萬元沒收。院方並召開延押庭，林男以羈押期間姑姑過世，父親也因病即將開刀治療，經醫師評估開刀，後僅剩1至2年性命，以照顧父親等理由向法官提出交保，希望以配戴電子腳鐐、向派出所報到取代羈押。

(中時 )