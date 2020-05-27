屏東林邊鄉田厝村道路積水，民眾只能步行通過。（潘建志攝）

屏東枋寮鄉新龍村水灌入民宅，民眾在家裡還得穿雨鞋。（翻攝自臉書我是枋寮人／潘建志屏東傳真）

枋寮鄉水底寮榕樹下的土地公廟，也因一旁的排水圳水已快滿出來，看起來像是「大水沖倒土地公廟」。（張仁吉提供／潘建志屏東傳真）

大雨襲擊屏東，沿海地區出現積淹水情形，林邊鄉及枋寮鄉多處路段積水，機車無法通行，台1線枋寮段北上路群水底寮加油站前因積水30公分，上午10時緊急封閉。居民也急忙裝起防水閘門，林邊及枋寮都有民宅遭水灌入，欲哭無淚。

林邊鄉田厝村水深至腳踝左右，居民表示，大雨下了一整夜，清晨4點多就開始淹水，大家趕快把防水閘門裝設起來，天亮後要出門也都敢騎機車，怕拋錨只能用牽的，居民也自嘲說，「習慣了，從小淹到大，這還算淺的。」

枋寮鄉新龍村水灌入民宅，深的地方甚至到小腿肚，有人在家裡還得穿雨鞋，家具都被泡壞了，居民無奈說，只要雨下大一點，家裡就會積水，真的很麻煩。另外枋寮鄉水底寮榕樹下的土地公廟，也因一旁的排水圳水已快滿出來，看起來像是「大水沖倒土地公廟」。

台1線枋寮段北上路段，437K至439K處水底寮加油站前路段，因積水30公分公路總局緊急封閉道路，北上車輛改走沿山公路。

(中時 )