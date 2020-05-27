大陸全國人大審議「港版國安法」，消息傳出後引起香港社會兩極的聲音。

香港長和集團高級顧問李嘉誠接受訪問時，對港版國安法一事表達三個觀點，他說，任何國家對自身國家安全問題有權責，大家不必過份解讀；通過「港區維護國家安全法」，希望可以紓緩中央對香港的擔憂，發揮長遠穩定發展的正面作用；同時，香港政府責無旁貸，要鞏固香港人對「一國兩制」的信心，和強化國際社會的信任。

該報導稱，李嘉誠因年事已高，日前不慎感冒，身體不太舒服，所以沒有及時相關問題作出回應。今天精神稍好，就馬上回覆了以上問題，充分展現出一個愛國愛港商人對國家對香港義不容辭的責任。

去年8月正值反送中風波時，李嘉誠以「一個香港市民」的名義刊登廣告，並指當時情況為「黃台之瓜，何堪再摘」以及「最好的因，可成最壞的果」，暗示他支持社會運動的初衷，不過他也同時提及反暴力、愛中國等建制口號，聲明上可說是左右逢源，不得罪任何一方。

而此次李嘉誠針對港版國安法的三個觀點，通篇也並未提到「支持」，是他不得罪任何一方的一貫風格。

(中時 )