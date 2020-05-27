新冠肺炎疫情全球延燒，就連烏克蘭也飽受疫情威脅，目前當地政府規定，民眾出入公共場合時，都要戴上口罩防疫。但當地一名女子，在前往郵局取包裹時，因為沒戴口罩，被郵局人員擋住拒絕服務，她一氣之下，竟然當眾脫下身上的內褲，直接當口罩戴在頭上，行為超瘋狂。

據烏克蘭當地媒體報導，本月24日，在烏克蘭基輔的一間郵局，發生了一起「內褲當口罩戴」的意外事件。起因是有一名女子，因為沒戴口罩進郵局，一進門就被擋下，郵局人員拒絕她領包裹。這名女子一氣之下，竟當眾脫下牛仔褲、再把內褲脫下、戴在頭上當口罩表達抗議。女子雖然後來有把牛仔褲穿回去，但內褲就這樣一直戴在頭上，引發周邊人員側目。而這段誇張的動作，也被郵局的監視器給拍了下來。

而事發的郵局也證實的確發生過這件事，郵局人員也表示，他們有要求女子戴口罩，並表示願意免費提供口罩，「可是她拒絕使用」。而這名行為大膽的女子，據悉是因為對國家的口罩政策不滿，才會做出如此脫序的行為，後來把「內褲當口罩戴」的她，有順利領到包裹。

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(中時電子報)