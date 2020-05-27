疫情重創旅遊業，陸海空全數遭殃，除了郵輪、航空業，汽車業也蒙受其害，日法汽車聯盟雷諾及日產今(27日)也各自傳出因應措施，其中，路透引述法媒報導，傳雷諾將宣布裁員計劃，預計4年內要裁員5000人；至於日產汽車則爆出要削減每年3000億日圓的成本支出，更規劃減少美國廠產能。

路透社引述法媒報導，法國汽車製造商雷諾將宣布至2024年裁員5000人的計劃，以節省20億歐元的人事成本，報導中提到，該企業優先考慮那些已達退休但未退的員工，對此，雷諾則拒絕回應。

不過，好消息是雷諾將可望迎來轉機，工商時報報導，法國總統馬克宏26日參觀法雷奧（Valeo）汽車零件製造工廠時宣布，法國政府將資助80億歐元給國內汽車產業，雷諾（Renault）將成為此次的最大受惠者。同時，馬克宏表示會從預算中提撥50億歐元，以國家擔保方式貸款給雷諾，幫助重振雄風。

另外，據日經報導，受到疫情衝擊，日產汽車為了拯救業績表現，於是規劃透過減少管銷費用、處分設備等方法，削減每年約3,000日圓的成本。

(中時電子報)