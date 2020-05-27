媒體報導，高雄市長韓國瑜面臨罷免危機，藍營高層憂心忡忡，包括前總統馬英九、黨主席江啟臣分別表達願意出面相挺，卻遭韓陣營「打槍」，希望維持「冷處理」作法，不要激化藍綠對立。對此，高市副市長李四川27日出面回應，表示韓國瑜市長非常感謝各方的好意，只是基於回歸市政想法，不希望對立，做好防疫、防汛工作才是市民需要的。

韓國瑜日前發影片，親自確立鼓勵支持者「不投票只監票」方向，目的在於盡量降溫，不讓罷韓順著對立情勢拉高投票率，據媒體報導，國民黨高層事後表達想幫忙的意願，卻被韓陣營「打槍」。

對此，李四川27日上午表示，韓市長非常感謝包括馬前總統及江主席等其他願意襄助的善意，而李四川本人前幾天還去路竹向前立法院長王金平請益，感謝院長的指導，只是基於希望讓高雄市回歸市政，不激化、不對立，做好防疫、防汛等市政工作，才是市民所需要的。

(中時 )