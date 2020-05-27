台中公園湖心亭到處可見遊可留下的飲料瓶及垃圾。（台中市議員陳文政服務處提供／陳世宗台中傳真）

台中公園的湖心亭迄今已有112年的歷史，除是市定古蹟外，獨特的外型更成為了台中市政府的市徽，大量運用在市府公開資訊上；市議員陳文政今天質詢說，日前他前往台中公園訪查，發現湖心亭硬體已多處老舊殘破久未修繕；更有民眾在亭內飲食、抽煙，如果再不儘速修繕與加強管理湖心亭恐淪為廢墟，也破壞了遊客對台中經典的印象。

文化局長張大春表示，湖心亭已將近十餘年未曾有大型修繕，將積極爭取經費進行修繕，維護市定古蹟；另因湖心亭為台中市重要文化資產，提醒民眾前往休憩，做好垃圾分類與資源回收，共同維護古蹟清潔與安全。

台中市議會今日進行教育文化委員會業務質詢，市議員陳文政針對台中公園湖心亭維護問題提出質詢，他說台中公園的湖心亭是百年市定古蹟，同時也是台中市的市徽，顯見其歷史價值與形象，足以代表台中，但近5年來維護情況卻越來越差。

陳文政表示，3月的時候他特別花一個下午的時間走訪台中公園，發現木造的湖心亭中，多處地面斷裂甚至突起，室內外的樑柱也有陳年的鳥糞堆積、木結構外牆嚴重斑駁，外觀上看來有結構安全上的疑慮。同時，百年古蹟內竟放著一個突兀的行動「讀冊吧」，還有民眾一邊看書、一邊飲食，留下了滿地的垃圾；更有沒公德心的民眾在湖心亭內大喇喇地抽煙，顯見管理也出現嚴重問題。

陳文政指出，一個月後又再到現場查訪，發現台中公園其他部分的養護，全都一切正常進行，唯有湖心亭的改善絲毫沒有動作。

陳文政強調，湖心亭為全國知名古蹟，現階段應該立即強化管理工作，監視器應全日實時監控。另大型修繕需要龐大經費，他得知文化局今年已向文化部提報修繕計畫，倘若遭遇刁難，他要求文化局也應向市民說明，不要讓市民感覺到市府「沒有積極維護湖心亭」，放任市徽古蹟淪為廢墟。

(中時 )