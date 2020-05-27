美系外資表示，非華為客戶可望彌補華為產能的空缺，預期華為的影響應可控制，對台積電(2330)重申「買進」評等，並將目標價由原先的327元調高至333元。

美系在新出爐的報告中表示，華為影響預估在今年第四季開始出現，恐延續到明年，華為在台積電的先進製程7奈米、5奈米比重較高，但超微和聯發科目前不屬於美國禁令管制，可抵銷華為的影響。

美系外資重申對台積電「買進」評等，將目標價由原先的327元調高至333元，不過考量華為影響，下修今明後年獲利預估，降幅分別為2.9%、14.9%、2.7%。

美系外資預期，今年華為影響台積電營收約2-3%，明年營收影響約5-10%，台積電近期產能投資會更謹慎，重申「買進」評等，調高目標價至333元。

外資周二轉買超台積電16340張，本土法人同步小幅買超，三大法人聯手買超台積電17258張。台積電上午股價小幅震盪，中場回到平盤之上，支撐台股。

(時報資訊)