新冠肺炎疫情防治將從紓困走入振興階段，行政院預計配合暑假，7月啟動振興券發放，初步擬定民眾支付1000元換取3000元振興券，沒有排富及年齡限制。本報獨家掌握，為了讓振興券如期印刷發放，在這次疫情中立下支援口罩生產大功的國防部「國軍口罩國家隊」，將立刻投入支援印刷廠印製「振興券」，變身為「振興券國家隊」。

據了解，國防部從今年二月底，要求後備指揮部出個地區兵力及後備幹部，支援口罩國家隊生產線，目前產能已達一天2000萬片。面對口罩即將解禁，這批24小時不眠不休支援口罩廠三個月的口罩國家隊即將在本周五(29日)光榮退場。

官兵原以為可以鬆一口氣，未料行政院又推出7月起「發放振興券方案」，面對在不到一個月內，要將2300餘萬人使用的「振興券」印製完成，財政部擔心印刷廠人力不足會延誤印製時程，目前已與國防部積極會商，計畫將徵調國軍投入印刷行列，把「口罩國家隊」化身為「振興券國家隊」。

據了解，國防部已經表達充分配合的意願，就等財政部與廠商完成細節規畫與人力提出需求，未來國防部運作模式也將比照口罩生產線規格，先由後備指揮部進行人力派遣。

行政院長蘇貞昌已預告，如果繼續零確診，將在6月7日恢復正常生活。行政院推動1,000元現金換3,000元振興券的政策，將於6月中旬展開實體券預約，7月就可以上路施行。

由於已經有了口罩實名制的經驗，行政院發放振興券也將循口罩實名制模式，先預購、再取券。預計6月初宣布計畫，6月中旬啟動實體振興券預約，以及電子支付綁定等工作，最快7月就可以上路。

(中時電子報)